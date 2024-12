Janović: Vlast mora pokazati odgovornost i ponuditi dijalog opoziciji

Podgorica, (MINA) – Vlast mora pokazati odgovornost i ponuditi dijalog opoziciji, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović.

On je na društvenoj mreži X naveo da dio vladajuće većine pokazuje ambiciju da uruši institucije, uključujući i Ustavni sud.

“Vlast mora pokazati odgovornost i ponuditi dijalog opoziciji, jer prije ili kasnije moramo sjesti i zajedno rješavati nastale probleme”, kazao je Janović.

On je zaključio da politička nestabilnost ne treba nikome.

