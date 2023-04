Izmjene Zakona o privremenom izdržavanju djece u utorak pred poslanicima

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta mogli bi već u utorak raspravljati o predlogu izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece, ukoliko prihvate da se dnevni red ranije zakazane sjednice dopuni tom tačkom, saopšteno je agenciji MINA iz Kabineta predsjednice Skupštine Danijele Đurović.

Grupa poslanica, među kojima je i Đurović, podnijela je Skupštini predlog izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece, kojim je, između ostalog, predviđeno da se to pravo priznaje od dana podnošenja zahtjeva.

Na pitanje kada bi Skupština mogla da razmatra taj akt, iz Kabineta predsjednice Skupštine su kazali da je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece u četvrtak stavljen u skupštinsku proceduru.

„Predložena je dopuna dnevnog reda Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u ovoj godini, koja je zakazana za utorak, 4. april, tako da bi se, ukoliko bude volje poslanika, o tom Predlogu zakona moglo raspravljati tog dana“, kazali su iz Kabineta.

Kako su naveli, imajući u vidu osjetljivost tog pitanja i činjenicu da se radi o najmlađoj populaciji stanovništva koja zaslužuje da joj se garantuju i obezbijede osnovna prava, tražena je dopuna dnevnog reda sjednice.

„Vjerujemo da će među poslanicima biti dovoljno sluha za probleme kroz koje prolaze hiljade djece i njihovih roditelja širom Crne Gore i da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu sjednice Skupštine 4. aprila, te da će mu se posvetiti neophodna pažnja“, rekli su iz Kabineta.

Oni su ponovili da Skupština, bez obzira na to što je predsjednik države donio ukaz o njenom raspuštanju, nastavlja da funkcioniše do izbora novog saziva parlamenta.

„Tako da će se i pomenuta sjednica održati onako kako je planirano“, dodali su iz Kabineta predsjednice Skupštine.

Ministarstvo finansija saopštilo je ranije da su isplate iz Alimentacionog fonda, koji je osnovan 1. novembra prošle godine, obustavljene jer Zaštitnik imovinsko pravnih interesa osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje .

Iz tog resora su kazali da će isplatu sredstava izdržavanja uredno nastaviti nakon usvajanja izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece.

