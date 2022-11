Izmene Zakona o predsjedniku mogu destabilizovati ustavni poredak

Podgorica, (MINA) – Usvajanje izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore, kojima se krše jasne ustavne odredbe, moglo bi izazvati destabilizaciju ustavno-pravnog poretka države, ocijenili su iz Ambasade Češke u Podgorici.

“Češka je zabrinuta zbog glasanja u parlamentu 2. novembra i kršenja Ustava, kroz donošenje izmjena Zakona o predsjedniku, kojim se krše jasne ustavne odredbe”, naveli su iz ambasade na Tviteru /Twitter/.

Oni su istakli da, za Evropsku uniju (EU), svi zakonodavni akti moraju biti u skladu s Ustavom.

“To bi moglo izazvati destabilizaciju ustavno-pravnog poretka Crne Gore”, rekli su iz ambasade Češke.

Oni su pozvali sve političke aktere da nastave da primjenjuju evropske vrijednosti i standarde, utemeljene na demokratskim pravnim i ustavnim mehanizmima, kako u Skupštini tako i u Vladi.

Kako su istakli, Crnoj Gori su potrebne funkcionalne institucije i legitimitet vlasti.

“Podjela između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti se mora poštovati”, poručili su iz ambasade.

Oni su pozvali sve političke aktere da se ponašaju odgovorno kako bi zaustavili eskalaciju atmosfere u državi, na dobrobit svih građana.

