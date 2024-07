Izbori u Podgorici 29. septembra

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je za 29. septembar izbore za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

Milatović je naveo da je prilikom određivanja datuma izbora, pored zakonskih rokova, u vidu imao razloge racionalnosti i činjenicu da će istog dana biti održani izbori za odbornike u Skupštini opštine

Kotor.

“Svim učesnicima predstojećeg izbornog procesa želim uspješnu i fer kampanju, a građankama i građanima Podgorice da dobiju vlast koja će osigurati dinamičan razvoj Glavnog grada”, poručio je Milatović.

