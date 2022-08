Izbor kadrova isključivo na osnovu profesionalizma

Podgorica, (MINA) – Kadrovska politika i ljudski resursi Ministarstva kulture i medija i institucija u oblasti kulture mijenjaju se nakon sveobuhvatne analize zatečenog stanja, a nova rješenja će dati brz i efikasan odgovor na potrebe sektora kulture, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da u kulturi ne smiju i neće praviti kompromise na uštrb kvaliteta.

“Zato ne pristupamo selektivnom rješavanju problema, već nudimo najbolja rješenja u pravcu prevazilaženja svih naslijeđenih problema, kojih ima dosta u ovom trenutku”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, izbore novih kadrova neće bojiti bilo kojim bojama, a naročito ne nacionalnim i političkim, već isključivo profesionalizmom.

“Preduzimamo sve potrebne korake radi stvaranja, prije svega profesionalnog tima koji će činiti stručnjaci i intelektualci iz oblasti kulture, kojima je stalo do javnog interesa, a koji će kroz adekvatne kulturne politike doprinijeti afirmaciji multietničke, građanske i intelektualne Crne Gore”, naveli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su dodali da izbor kadrova sprovode na transparentan i mjerljiv način, ali da nažalost nijesu uspjeli da ga sačuvaju od dnevnog političkog narativa.

“Tumačenje poteza Ministarstva kao revanšizam prema bilo kojoj nacionalnoj grupi je pogrešno i zlonamjerno”, istakli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je nova organizaciona struktura, koja je nastala kao rezultat formiranja 43. Vlade i osnivanja Ministarstva kulture i medija, i donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva, a u skladu sa tim gašenje nekih i otvaranje novih organizacionih jedinica i izbor kadrova koji će ih voditi, proces koji su posvećeno, odgovorno i transparentno vodili.

Kako su dodali iz Ministarstva, rezultate tog procesa koji će sprovesti novoizabrani kadrovi očekuju u najkraćem roku.

Iz Ministarstva su naveli da su pažnju Demokratskog fronta i pojedinih medija izazvali ukidanje radnog mjesta generalnog direktora Direktorata za podsticanje, razvoj i kulturno-umjetničko stvaralaštvo u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, a koje radno mjesto je ukinuto donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je vodio Andrija Radulović.

Kao i, kako su naveli, izbor novih članova Savjeta Filmskog Festivala.

“Zarad pravilnog informisanja javnosti želimo da napomenemo da je Radulović bio upoznat sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematiazaciji, te da mu je u skladu sa njegovim kvalifikacijama ponuđeno radno mjesto, što je Radulović odbio”, kaže se u saopštenju.

Ministarstvo je, kako se navodi, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi zaključilo Memorandum o saradnji za realizaciji Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festival u ovoj godini.

“Tim Memorandumom se pored finansijske podrške za organizaciju 35. Jubilarnog izdanja Festivala u najvećem iznosu finansiranja do sada od 105 hiljada EUR, imenuje i novi Savjet Festivala”, dodali su iz Ministarstva.

Kako su kazali, s obzirom na to da Ministarstvo ima tri predstavnika u Savjetu, Memorandumom o saradnji imenovana su, pored Nikole Vukčevića, dva nova člana Savjeta, koji će zamijeniti Radisava Jevrića i Aleksandru Božović.

“Riječ je o Vuku Peroviću i Miroslavu Miniću, koji su na različite načine dali doprinos razvoju filmske i festivalske industrije u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da su jako motivisani da Festivalu, simbolu Herceg Novog, ljetnje kulturne scene i filmskog života Crne Gore, pored finansijske podrške daju i snažan doprinos koji će dva novoimenovana člana Savjeta, dati tom za kulturu važnom projektu.

“Kada je riječ o izboru članova Savjeta, važno je ukazati da se oni ne biraju posebnom vrstom odluke, u kojem slučaju bi bili propisani i razlozi za prestanak njihovih mandata, već isključivo saglasnošću volja potpisnika Memoranduma”, kaže se u saopštenju.

Tako je, kako su kazali, i prethodna adminsitracija imenovala članove Savjeta, koji su se mijenjali i imenovali u nekoliko navrata, samo pisanim obavještenjem od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

“Da sumiramo, članovi Savjeta Festivala se ne biraju na isti način kao članovi savjeta ustanova kulture, zato se i ne može govoriti o njihovom članstvu u četvorogodišnjem periodu, pa samim tim ni o njihovom razrješenju”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je opredjeljenje Ministarstva bilo da ove godine finansijski najsnažnije podrži taj Festival i da kroz imenovanje novih renomiranih članova Savjeta stvori neohodne pretpostavke, koje će za iznjedriti nove pravce i rješenja, kako bi mu se garantovalo i dalo mjesto koje zaslužuje na kulturno-umjetničkoj sceni.

“Uvjereni smo da će Radulović kao i dosadašnji članovi Savjeta, Jevrić i Božović, dati svoj doprinos razvoju kulture i radu Festivala u nekom drugom formatu”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da Ministarstvo radi na uspostavljanju kvalitetnog sistema i kulturne politike uz angažovanje istaknutih crnogorskih intelektualaca, stvaralaca i eksperata, koji dijele viziju Ministarstva.

“Zaposleni u Ministarstvu pripadnici su različitih vjera i nacija, koji su postali dio tima isključivo na osnovu svojih profesionalnih kvaliteta, a ne na osnovu nacionalne ili političke pripadnosti. U različitosti naših perspektiva naša je i snaga”, ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva su zaključili da kultura ne može i ne smije biti usputni resor, i da je ključna za nadograđivanje i jačanje crnogorskog identiteta i građanskog koncepta Crne Gore.

