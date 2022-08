Izbor članova Sudskog savjeta da prevaziđe podjele

Podgorica, (MINA) – Izbor članova Sudskog savjeta mora prevazići sve podjele, poručili su iz Ministarstva pravde, dodajući da samo stabilna država sa jakim pravosudnim institucijama garantuje put ka boljoj budućnosti.

Poslanici crnogorske Skupštine danas bi, na vanrednom zasijedanju, trebalo da glasaju o četiri predložena kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Iz Ministarstva su istakli nemjerljiv značaj koji izbor članova Sudskog savjeta ima za crnogorsko društvo, kao i potrebu da se kreira sistem zasnovan na vladavini prava.

“Ovo pitanje mora prevazići sve naše podjele. Samo stabilna država sa jakim pravosudnim institucijama garantuje put ka boljem sjutra”, navodi se u objavi Ministarstva na Tviteru /Twitter/.

