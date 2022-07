Izbor čelnih ljudi u pravosuđu ključ napretka reformskih procesa

Podgorica, (MINA) – Izbor čelnih ljudi u pravosudnom sistemu ključ je napretka reformskih procesa, budući da je primaran cilj da Crna Gora u što kraćem roku ispuni uslove predviđene poglavljima 23 i 24, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona se danas sastala sa predstavnicima nevladine organizacije (NVO) Institut alternativa (IA).

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović se osvrnula na važnost kontrolne i nadzorne uloge parlamenta i praktičnu primjenu instrumenata kojima Skupština u tom domenu raspolaže.

Ona je ocijenila da kvantitativni porast broja kontrolnih i konsultativnih saslušanja, kao i parlamentarnih istraga ipak ne prati istovjetan kvalitet donijetih zaključaka.

Đurović je dodala da je evidentno da često izostaje adekvatan nadzor nad njihovim sprovođenjem.

U tom segmentu, kako je navela Đurović, neophodno je napraviti značajne iskorake i insistirati na efektivnijoj primjeni nadzorne uloge Skupštine.

Ona je ocijenila i da je jedan od izazova, ali i prioriteta u daljem radu najvišeg zakonodavnog doma, donošenje Zakona o Skupštini, poručujući da postoji spremnost i opredjeljenje da se izradi zakona pristupi u najskorije vrijeme.

Đurović je napomenula da je, shodno zaključku Kolegijuma predsjednice, u toku formiranje radne grupe koja će raditi na izradi tog zakonskog rješenja i u vezi sa tim navela da postoji raspoloženje da budu razmotrene i sve eventualne sugestije i ideje zainteresovanih subjekata, a time i NVO sektora.

Ona je navela da bi bilo korisno, ali i neophodno sinhronizovati rad na izradi zakona o Skupštini i o Vladi.

Đurović je, kako je saopšteno, sagovornike upoznala i sa svojim opredjeljenjem da u potpunosti doprinese političkom dijalogu, kao važnom segmentu koji je pretpostavka uspješnijih rješenja u procesu izbora čelnih ljudi u pravosudnom sistemu.

“Ona je navela da je to i ključ napretka reformskih procesa, budući da je primaran cilj da Crna Gora u što kraćem roku ispuni uslove predviđene poglavljima 23 i 24”, kaže se u saopštenju.

Predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk podsjetio je da ta NVO u prethodne dvije godine, u saradnji i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju, realizovala projekat usmjeren na jačanje sveukupne uloge Skupštine, a najprije parlamentarnog nadzora.

On je, govoreći o kontrolnoj ulozi Skupštine, koju IA tretira kao prioritetnu, konstatovao da je analizom primijećeno da pitanje kvantiteta određenih mehanizama nije izazov, ali da veoma bitan problem ostaje pitanje donošenja, sprovođenja i nadzora nad sprovođenjem određenih zaključaka skupštinskih tijela.

Muk se, kako je saopšteno, osvrnuo i na važnost problematike iz domena finansija i budžetiranja.

On je naveo da u kontinuitetu afirmišu organizovanje Parlamentarne budžetske kancelarije i ocijenio da je u toj sferi neophodno napraviti dalje iskorake, uz sugestiju da je “parlamentarna rasprava i dalje siromašna u vezi sa temom budžeta”.

Muk je istakao da je evidentno da su u prethodne dvije godine napravljeni značajni iskoraci u dijelu transparentnosti i otvorenosti u radu crnogorskog parlamenta, i konstatovao da je “važno sačuvati postignute standarde i dalje ih unaprijediti”.

“Uz sugestiju da bi bilo korisno da Skupština aktivnije tretira pitanje reforme javne uprave, iz IA apostrofirali su važnost donošenja zakona o Skupštini, sugerišući neke od modela saradnje tokom izrade Zakona, kroz proaktivan pristup”, navodi se u saopštenju.

