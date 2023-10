Izabrana 44. Vlada Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poslanici parlamentarne većine izglasali su jutros 44. Vladu Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, nakon skoro osam sati raspravlje

Izbor nove Vlade podržalo je 46 poslanika, protiv je bilo dok je jedan bio uzdržan.

Nova Vlada imaće pet potpredsjednika, od kojih dva resorna, i 17 ministara.

Za potpredsjednika vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i spoljne poslove izabran je Aleksa Bečić, a Momo Koprivica za potpredsjednika za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

Srđan Pavićević izabran je potpredsjednika vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu, Nik Đeljošaj za ekonomsku politiku i ministra ekonomskog razvoja, a Dragoslav Šćekić za demografiju i mlade i ministra sporta i mladih.

Filip Ivanović novi je ministar spoljnih poslova, Filip Radulović saobraćaja i pomorstva, Janko Odović prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a Maida Gorčević evropskih poslova.

Za ministra finansija izabran je Novica Vuković, prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, pravde Andrej Milović, a za ministarku rada i socijalnog staranja Naida Nišić.

Vojislav Šimun izabran je za ministra zdravlja, Saša Mujović ministra energetike i rudarstva, Danilo Šaranović za ministra unutrašnjih poslova, a Dragan Krapović za ministra odbrane.

Za ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera izabran je Vladimir Martinović, ministarku kulture i medija Tamara Vujović, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

Maraš Dukaj izabran je za ministra javne uprave, a Fatmir Đeka za ministra ljudskih i manjinskih prava.

