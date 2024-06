Istraga protiv Katnića za ratne zločine u Cavtatu prekretnica u suočavanju s prošlošću

Podgorica, (MINA) – Istraga protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, prekretnica je u procesu suočavanja s prošlošću, poručili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su pozdravili aktivnosti tužilaštva na rasvjetljavanju činjenica o ulozi Katnića tokom agresije na Dubrovnik 1991. godine.

Iz PES-a su naveli da taj namračniji period istorije Crne Gore, kada je bivše crnogorsko rukovodstvo predvođeno Milom Đukanovićem mobilisalo hiljade građana u nerazumni bratoubilački sukob, nije imao adekvatno pravno ishodište.

“Na vrjednosnoj ravni, procesuiranje osoba za koje se sumnja da su postupali suprotno odredbama Ženevske konvencije, kao u slučaju Katnića, prekretnica je u suočavanju Crne Gore sa svojom prošlošću i doprinosi utvrđivanju činjenica o ratnim dešavanjima iz 1990-ih što je osnova za dalje građenje mira i prevenciju ratnih konflikata”, kaže se u saopštenju PES-a.

Kako se dodaje, težnja ka istinskoj društvenoj transformaciji ostvariva je samo uz institucije koje će omogućiti pravdu žrtvama ratnih zločina i osnaživanje dobrosusjedskih odnosa sa Hrvatskom, što je moralna obaveza nove političke elite.

“Integralni dio puta ka tom cilju su evropske integracije, gdje se od Crne Gore očekuje da u sklopu poglavlja koja se posljednja zatvaraju, a za koja smo nedavno ispunili privremena mjerila, 23 i 24 demonistira da ima kapacitet da nezavisno procesuira ratne zločine”, kazali su iz PES-a.

Oni su porručili da bi zatvaranjem tog istorijskog poglavlja crnogorsko društvo trajno spriječilo da nacionalističke zablude ikada više budu brana miru i prosperitetu.

