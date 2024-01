Ispisivanje grafita pokušaj da se naruše zdravi odnosi u Beranama

Podgorica, (MINA) – Ispisivanjem grafita u Beranama neko je pokušao među Berance unese nemir i naruši zdrave odnose, rekli su iz Demokratske Crne Gore, dodajući da je brzom reakcijom Komunalnog preduzeća poslata poruka da se tim trikovima više nije moguće služiti.

Demokrate su saopštile da je, brzom reakcijom lokalnih vlasti, očišćena tabla na kojoj je bio precrtan putokaz za džamiju u Beranama.

“U Beranama se ipak juče našao neko nedobronamjeran i osmjelio da ispisivanjem grafita preko turističke signalizacije, i to posebno preko table koja je putokaz ka džamiji u Haremima, pokuša da među Berance, među kojima vlada savršen suživot, unese nemir i naruši zdrave odnose”, rekle su Demokrate.

Oni su rekli da je “munjevitom reakcijom lokalnih vlasti, a konkretno direktora preduzeća Komunalnog prduzeća, Milana Lekića, oskrnavljena tabla očišćena”.

“I time poslata jasna poruka da se sličnim jeftinim trikovima više nije moguće koristiti, a da dobiju neki konkretno očekivan “rezultat””, navodi se u saopštenju.

Demokrate su “autoru nečasne radnje” poručili da su za njih očuvanje i gajenje mira i međusobnog poštovanja najveće vrijednosti društva.

“I da ćemo i ubuduće samo takvu politiku voditi i u vršenju vlasti sprovoditi, a ovakve i slične pokušaje s prezrenjem odbacujemo kao necivilizacijske”, kaže se u saopštenju.

