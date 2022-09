Ibrahimović: Što prije naći većinu i početi sa rješavanjem problema

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori što prije se mora naći većina, predložiti mandatar za sastav nove vlade i početi sa rješavanjem problema, ocijenio je lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović.

On je, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kazao da su imali veoma konstruktivan razgovor.

“Zajednički zaključak je da se što prije mora naći većina, predložiti mandatar i početi sa rješavanjem problema”, rekao je Ibrahimović, prenosi Pobjeda.

Ibrahimović je istakao da još ima vremena za dogovor i da je Crnoj Gori potrebna proevropska većina.

On je rekao i da su izbori u opticaju i da je BS spremna za izbore, ali da bi volio da se konstituiše većina bez izbora.

Ibrahimović je sve stranke koje dijele evropske vrijednosti pozvao na dijalog.

