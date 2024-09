HGI i koalicija Za budućnost Kotora predali liste za kotorske izbore

Podgorica, (MINA) – Hrvatska građanska inicijativa (HGI) i koalicija Za budućnost Kotora predali su danas liste za lokalne izbore u toj opštini, koji će biti održani 29. septembra.

Nositeljka liste Za budućnost Kotora je Snežana Jovanić kazala je da je dio pobjedničkog tima koji čine ugledni i prepoznatljivi građani Kotora.

„Predvodim pobjednički tim – koaliciju Za budućnost Kotora, listu uglednih Kotorana, koji žive za ovaj grad. Da znamo i možemo da radimo za Kotor pokazali smo dok smo bili dio vlasti, a da držimo riječ i čuvamo svoje principe pokazali smo kada smo iz iste te vlasti izašli prije 2 godine”, rekla je Jovanić.

Ona je dodala da je jedini interes koalicije Za budućnost Kotora da sugrađanima omoguće kvalitetniji i bolji život na cijeloj teritoriji opštine.

„Sigurna sam da će građani Kotora dati snažnu podršku našoj koaliciji i da ćemo pobjedom na ovim izborima dobiti priliku da im omogućimo bolji život“, rekla je Jovanić.

HGI na kotorske izbore izlazi samostalno, a nosilac liste je članica Predsjedništva partije Dijana Milošević.

Iz te partije su u saopštenju naveli da je ova godina u cijelom svijetu i u mnogim metropolama godina važnih odluka i presudnih izbora.

“Zašto ne bi bila i kod nas, Kotor je ionako metropola. Mala, ali po svemu drugome, po istoriji, položaju, značaju, slavi, ljepoti, svom duhu – metropola. Osim po statusu u svojoj državi, tu je tek opština”, kaže se u saopštenju.

Iz HGI-a su kazali da je vraćanje statusa grada Kotoru je najmanje što mogu da da učine.

“Tto će biti jedan od prioriteta našeg rada u budućoj lokalnoj skupšini. Kao i to da se kotorske klape proglase od posebnog značaja za grad”, rekli su iz HGI-a.

Kako su kazali, status grada će imati smisla i težinu samo ako Kotor uspije da zadrži svoj jedinstveni, kroz sve epohe urbani karakter i stoljetnu ulogu bedema mediteranske Crne Gore.

“Lokalni izbori su prilika da svi mi, građani, birači, kandidati, sutra čelne ličnosti ovog grada, svi mi koji poznajemo, osjećamo i volimo Kotor načinimo taj bedem, te zidine koje su nas u mnoga vremena branila od mnogih bura, i sa brda i sa mora”, naveli su iz HGI-a.

Oni su rekli da je svaki građanin samo jedan kamen u tom bedemu.

“Ali kada se sve te kamene kockice lijepo poslože, onda je to neuništiva utvrda u kojoj svako ima svoje mjesto i u kojoj ima mjeste za sve”, poručili su iz HGI-a.

