Grk: Zapadni Balkan ključan za geostrateško pozicioniranje EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da odradi svoj dio posla kako bi bila spremna za članstvo u Evropskoj uniji (EU) do 2028.godine i u tom slučaju neće biti prepreka za učlanjenje, ocijenio je generalni sekretar Bledskog strateškog foruma Peter Grk.

On je, u intervjuu agenciji MINA, kazao da su Crna Gora i Zapadni Balkan srce Evrope, kao i da je region ključan za geostrateško pozicioniranje EU na međunarodnoj sceni.

Grk je rekao da je sa agresijom Rusije na Ukrajinu prices proširenja između EU i Zapadnog Balkana ušao u novu fazu, dodajući da je EU tada shvatila da taj proces nije tehnički, nego duboko geostrateški.

“Zapadni Balkan i Crna Gora u srcu su Evrope”, rekao je Grk, koji je i nacionalni koordinator za Zapadni Balkan u slovenačkom Ministarstvu vanjskih poslova.

Kako je podsjetio, sve države koje okružuju region su u NATO-u, ili u EU.

“Ovaj region je za geostrateško pozicioniranje EU u široj međunarodnoj zajednici jako bitan. Ja bih rekao i ključan, jer bez toga da ovaj region bude dio Unije i da se ona konsoliduje, mislim da će biti jako teško da mi, Evropljani, igramo neku značajniju ulogu u međunarodnoj zajednici”, rekao je Grk.

On je naglasio da je sve više promjena trenutno, a multilateralni svijet je “u strašnom šoku”.

“Vidimo da institucije međunarodnog prava ne rade, da su institucije međunarodnog sistema u grču i vidimo da se i ostali globalni igrači nanovo pozicioniraju”, kazao je Grk.

On smatra da se nanovo dijele karte i da EU, ukoliko želi da bude za stolom gdje se to dešava, najprije mora riješiti stvari u susjedstvu, ponavljajući da Zapadni Balkan nije samo susjedstvo, već i srce Evrope.

“Ako EU želi da bude igrač, onda mora učiniti sve da region Zapadnog Balkana bude dio te nove EU”, poručio je Grk.

Govoreći o izazovima koji postoje u regionu, Grk je rekao da smatra da se glavni izazovi odnose na bilateralne sporove iz prošlosti i vladavinu prava.

“Bez rjesavanja tih pitanja jako je teško na Zapadnom Balkanu pričati o budućnosti, o regionalnoj saradnji, jer svaki kompromis traži puno vremena, a vremena region i EU nemaju”, pojasnio je Grk, dodajući da se na primjeru Grčke i Sjeverne Makedonije pokazalo da se sporovi mogu riješiti.

Kako je dodao, drugi izazov je vladavina prava. “U cijelom regionu je ključno da se uspostave institucije i vladavina prava jer će onda i ostale stvari doći na svoje mjesto”.

Na pitanje da li se može desiti da se zaoštravanje odnosa Crne Gore sa Hrvatskom odrazi na proces pridruživanja Crne Gore Uniji, Grk je naglasio da je najvažnije da Crna Gora odradi svoj dio posla.

“Ja mislim da su to hipotetička pitanja koja u ovom trenutku za put Crne Gore nijesu tako bitna”, rekao je Grk.

Prema njegovim riječima, ono što je bitno je da Crna Gora odradi svoj dio posla.

“Mislim da ako Crna Gora bude spremna neće biti nikakvih prepreka za to da postane članica EU”, rekao je Grk.

On je dodao da je sada u EU aktuelan jedan drugačiji momenat.

“I one države koje su bile rezervisane u prošlosti što se tiče prošljenja, sad razumiju i znaju zašto je ova stvar bitna”, rekao je Grk.

On smatra da je u ovom trenutku najvažnije da političke elite u Crnoj Gori implementiraju ono što su obećale, a to je da će Crna Gora biti spremna do 2028.godine.

“Mislim da je to nešto na šta treba sva energija da se usmjeri u Crnoj Gori”, rekao je Grk.

On je kazao da u ovom trenutku ne treba postavljati hipotetička pitanja, već treba raditi.

“Crna Gora ima jako jasan put”, rekao je Grk, osvrćući se na kritike iz prošlosti države u pregovoima ne znaju šta EU želi od njih.

“Crna Gora u ovom trenutku ima jasan put, ima poglavlja, ima proces koji je jasan i ja mislim da je to u ovom trenutku bitno”, rekao je Grk.

On je podsjetio i na izjave predsednice Evropske omisije (EK) Ursule Fon der Lajen da će prošitenje biti jedan od najznačajnijih resora nove EK.

Grk je ponovio da Crna Gora treba da odradi svoj dio posla, nakon čega smatra da neće biti nikakvih problema.

