Gorčević: Najzahtjevnija faza pregovora nakon IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori, nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), slijedi najzahtjevnija faza pregovora, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Gorčević je danas razgovarala sa ministrom za savezne i evropske poslove njemačke pokrajine Hesen, Manfredom Pencom.

„Dobijanje pozitivnog IBAR- a dolazi kao rezultat osmomjesečnog zalaganja, rada i rezultata koji su ostvareni u poglavljima 23 i 24”, kazala je Gorčević.

Kako je dodala, efikasan rad nadležnih ministarstava i Skupštine na izradi i usvajanju strateških i zakonodavnih akata su potvrdili odlučnost Crne Gore da iskoristi istorijski momenat i ubrza put ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Gorčević je, govoreći o reformama koje je Vlada sprovela u prethodnom periodu, istakla da za Crnu Goru, nakon dobijanja IBAR-a, slijedi najzahtjevnija faza pregovaračkog procesa.

„Tokom koje će doći do zatvaranja poglavlja kod kojih su se za to stekli uslovi”, rekla je Gorčević.

Penc je pozdravio ostvarene rezultate i kazao da očekuje će u narednom periodu saradnja između Crne Gore i pokrajine Hesen biti intenzivirana.

„Posebno u dijelu uspostavljanja jačih ekonomskih veza”, rekao je Penc.

On je istakao da postoji mnogo dobrih ideja i planova za konkretne oblike saradnje između državnih institucija i poslovnog sektora Crne Gore i Njemačke.

Kako je saopšteno iz MEP-a, Gorčević i Penc su se saglasili o potencijalima jačanja saradnje u oblastima kao što je poljoprivreda, infrastruktura, turizam i ICT sektor.

Oni su istakli da nije potrebno čekati ulazak Crne Gore u EU, već da saradnja u nizu oblasti od zajedničkog interesa, može odmah započeti.

