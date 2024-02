Gorčević: Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora stoji čvrsto uz Ukrajinu i njen narod, držeći se dosljedno principa usklađenosti sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU), poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Gorčević je navale da već dvije godine, kršeći međunarodno pravo, Rusija istrajava u agresiji na Ukrajinu, radi ostvarenja svojih nerazumnih pretenzija.

Nažalost, kako je rekla, i dalje se svjedoči tragičnom stradanju naroda Ukrajine, ali i nepokolebljivoj borbi te države za slobodu i nezavisnost.

“Zato, Crna Gora stoji čvrsto uz Ukrajinu i njen narod, držeći se dosljedno principa usklađenosti sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU”, napisala je Gorčević na društvenoj mreži X.

Ona je istakla da će samo jedinstven i solidaran pristup odbraniti teritorijalni integritet Ukrajine i njen hrabri narod, a time i vrijednosti slobode i demokratije, kao i zajedničku evropsku budućnost.

