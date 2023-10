Glavni odbor PES-a prhivatio Sporazum o formiranju parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Pokreta Evropa sad (PES) prihvatio je predloženi Sporazum o formiranju parlamentarne većine, a potvrđen je i predlog mandatara Milojka Spajića za buduće članove 44. Vlade.

Iz te partije su rekli da je Sporazum o formiranju parlamentarne većine prihvaćen na elektronskoj sjednici Glavnog odbora, bez glasova protiv.

“Bez glasova protiv potvrđen je i predlog mandatara Milojka Spajića za buduće članove 44. Vlade u okviru resora koji po Sporazumu pripadaju PES-u”, kaže se u saopštenju.

Za ministra vanjskih poslova predložen je Filip Ivanović, za ministarku evropskih poslova Maida Gorčević a za ministarku prosvjete, nauke i inovacija predlaže Anđela Jakšić Stojanović .

Kandidat za ministra pravde je Andrej Milović, za ministarku rada i socijalnog staranja Naida Nišić, a za ministra zdravlja Vojislav Šimun.

Za ministra energetike i rudarstva predložen je Saša Mujović, a za ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović.

Kandidat za ministra saobraćaja i pomorstva je Filip Radulović, a za ministra finansija Novica Vuković.

