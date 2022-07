Formirana radna grupa za izradu nacrta zakona o Skupštini

Podgorica, (MINA) – Radna grupa za izradu nacrta zakona o Skupštini Crne Gore, koju čine predstavnici svih poslaničkih klubova, formirana je danas i trebalo bi da završi posao do 15. oktobra.

Zaključak o formiranju radne grupe potpisala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović, čime se, kako se navodi, stvaraju preduslovi za početak rada na izradi tog važnog akta.

“Ovaj akt treba dodatno da definiše nadležnosti Skupštine, njen odnos sa Vladom i drugim institucijama, da preduprijedi eventualne probleme i razriješi i pravno uredi sve nejasnoće u postupku ostvarivanja funkcija Skupštine utvrđenih Ustavom Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, na ovaj način, Đurović daje puni doprinos realizaciji programa iznesenog u inauguralnom govoru koji je prezentovala Skupštini prilikom preuzimanja dužnosti predsjednice najvišeg zakonodavnog doma.

Đurović smatra da je konačno došlo vrijeme da se usvoji akt o Skupštini, kao krovni dokument koji će omogućiti nesmetano i profesionalno funkcionisanje te instutucije, što je, po njenom mišljenju, davno trebalo uraditi, a što su njeni prethodnici najavljivali, ali nijesu realizovali.

“Usvajanjem ovog akta Skupština Crne Gore će, prvi put od svog osnivanja 1905. godine, imati pravni propis koji će, u rangu zakona, definisati njeno djelovanje, funkcije i nadležnosti”, kaže se u saopštenju.

U radnu grupu za izradu Nacrta zakona o Skupštini Crne Gore, u skladu sa predlogom Kolegijuma predsjednice, imenovani su predstavnici svih klubova poslanika koji participiraju u parlamentu.

Kooradinator radne grupe je Milosava Paunović, a članovi Suzana Pribilović, Predrag Bulatović, Momo Korivica, Branka Bošnjak, Božena Jelušić, Suljo Mustafić, Boris Mugoša, Draginja Stanković Vuksanović i Genci Nimanbegu.

