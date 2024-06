Fon der Lajen: IBAR prekretnica na evropskom putu Crne Gore

Brisel, (MINA) – Pozitivan Izviještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) prekretnica je na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je na društvenoj mreži X navela da je danas, nakon Međuvladine konferencije EU i Crne Gore, razgovarala sa premijerom Milojkom Spajićem.

“Potvrda Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila na Međuvladinoj konferenciji predstavlja značajnu prekretnicu na putu Crne Gore ka EU”, kazala je Fon der Lajen.

Ona je istakla da Crna Gora treba da nastavi ovim tempom.

“EK će nastaviti da radi ruku pod ruku sa vama”, poručila je Fon der Lajen.

