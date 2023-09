Felten: Što prije formirati vladu, izbori bi produžili zastoj u reformama

Podgorica, (MINA) – U najboljem interesu Crne Gore i građana je da mandatar Milojko Spajić formira kredibilnu, proevropsku i proatlantsku vladu koju će činiti partije koje snažno podržavaju te vrijednosti, ocijenio je njemački ambasador u Crnoj Gori Peter Felten.

On je kazao da je preporuka da vlada bude formirana što prije, a eventualni novi izbori bi, kako je rekao, produžili zastoj u reformama.

“Kada govorimo o mogućnosti održavanja novih parlamentarnih izbora treba uzeti u obzir da bi to za još mnogo mjeseci produžilo zastoj u reformama koje Crna Gora treba da realizuje na putu ka Evropskoj uniji (EU), a Crna Gora ne može to sebi da dozvoli”, rekao je Felten u intervjuu Televiziji Crne Gore.

On je rekao da osoba koju je predsjednik predložio da bude mandatar treba da dobije fer mogućnost da sada oformi novu vladu.

Felten je kazao da je u stalnom kontaktu sa Spajićem.

“Mislim da ne bih bio dobar predstavnik svoje zemlje da je drugačije”, rekao je Felten.

Posljednji put su, kako je naveo, razgovarali ove sedmice, kada se Spajić sastao sa predstavnicima EU u prostorijama delegacije.

“Naravno da smo zainteresovani da znamo kako teče proces formiranja nove vlade”, kazao je Felten.

Spajić je, prema ocjeni Feltena, optimista po pitanju formiranja nove vlade.

Felten je rekao da su učesnici sastanka ponovili bitne aspekte kada je vlada u pitanju.

“A to je da slijedi proevropske i proatlantske vrijednosti a to se odnosi na buduće članstvo i saradnju na praktičnom nivou sa EU”, kazao je Felten.

