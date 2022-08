Evropa sad: Đukanović ušao u posljednju fazu političkog nestanka

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ušao je u konačnu fazu političkog nestanka, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad.

Đukanović je ranije danas, u autorskom tekstu, naveo da mržnja prema bilo kojoj partiji ili pojedincu ne treba da bude jača od ljubavi prema državi, i pozvao je građane da na narednim parlamentarnim izborima glasaju za one koji neće izdati Crnu Goru.

Iz Pokreta Evropa sad su kazali da razlog patetičnom literarnom uratku treba tražiti upravo u potpunom odbijanju Đukanovića da, kako su naveli, konačno shvati da je svjetlosnim godinama daleko od bilo kakve mjere patriotizma i poštenja, a pogotovo dostojnog života.

Oni su ocijenili da je time, nažalost, još jednom unižena funkcija Predsjednika.

„Šef DPS-a, poznat po uspostavljanju 30-ogodišnjeg autoritarnog režima, učešću u ratovima 1990-ih, uništenju kompletne privrede, konstantnom potkazivanju izdajnika, nervoznom i bahatom ponašanju, ušao je u konačnu fazu političkog nestanka predstavljajući se kao potrošena, na momente čak i tužna, sjenka neslavne prošlosti“, kaže se u reagovanju.

Iz Pokreta Evropa sad rekli su da će samosažaljenje „novokomponovanog kolumniste“ imati značaj samo kao još jedan prilog u, kako su naveli, arhivi besprizornih istupa šefa DPS-a.

Kako su kazali, komentar zaslužuje jedino jer je zaogrnut autoritetom predsjednika države, koji po Ustavu predstavlja sve građane.

Iz Pokreta Evropa sad ocijenili su da to očigledno nikako ne pristaje ličnoj i političkoj prirodi Đukanovića.

„Koliko je svijest šefa DPS-a odvojena od realnosti govori to da i dalje žali za svojim privatnim kupalištem, kombinatom aluminijuma koji je uvalio ruskim, a potom i domaćim saradnicima, željezarom koju je njegova vlada neuspješno privatizovala, gubitaškom aviokompanijom u koju je njegova vlast nezakonito sipala novac da bi nadomjestila besplatne karte dijeljene šakom i kapom“, kaže se u reagovanju.

Navodi se da Đukanović “najviše kuka za nekadašnjim zlatnim dobom u kome je prosječna plata bila 500 EUR“.

„Nema sumnje da je odlazećem predsjedniku najkomotnije bilo da otvara ofšor račune, dok je građane držao praznog novčanika, da od tajkunskog novca uživa po svjetskim mondenskim destinacijama, dok kod kuće sije podjele i sprovodi inkvizicije, ili na sva zvona priča o evropskoj agendi, dok mu najbliže okruženje trpa koverte u džep“, kaže se u reagovanju.

