EU poziva da se okonča blokada institucija u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) veoma pažljivo i za zabrinutošću prati političku situaciju u Crnoj Gori, poručio je portparol Unije Peter Stano i pozvao na hitno okončanje blokade institucija i normalizaciju situacije u državi.

“Podsjećamo i insistiramo na tome da bi svi politički akteri trebalo da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje bi mogle dodatno produbiti institucionalnu krizu u zemlji i narušiti funkcionisanje demokratskih institucija”, rekao je Stano na konferenciji za novinare.

Kako je rekao, izgradnja koncenzusa bi trebala biti glavni prioritet, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Stano je podsjetio da kontinuirani napredak Crne Gore u pristupanju zahtijeva od svih političkih aktera da podrže funkcionalnost demokratskih institucija.

Crna Gora se nalazi u ozbiljnoj institucionalnoj krizi jer je Ustavni sud u blokadi od septembra, od kada ima troje sudija od ukupno sedam, zbog čega nema kvoruma za odlučivanje.

