Eskobar: Popuniti sva četiri upražnjena mjesta u Ustavnom sudu 27. februara

Podgorica, (MINA) – Ponovno uspostavljanje kvoruma u Ustavnom sudu, iako pozitivan iskorak, nije dovoljan, ocijenio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar dodajući da sva četiri upražnjena mjesta moraju biti popunjena kako bi ta institucija stvarno bila funkcionalna.

Eskobar je kazao agenciji MINA da bi crnogorski parlament na sjednici u ponedejljak trebalo da popuni sva četiri upražnjena mjesta u Ustavnom sudu.

On je ocijenio da je kompetentan i potpuno funkcionalan Ustavni sud neophodan za zaštitu demokratskih institucija i prava građana u Crnoj Gori i preduslov i za rješavanje aktuelne političke krize u državi.

“Ponovno uspostavljanje kvoruma, iako pozitivan iskorak, nije dovoljno. Sva četiri upražnjena mjesta u Ustavnom sudu moraju biti popunjena kako bi ta institucija stvarno bila funkcionalna”, smatra Eskobar.

On je rekao da sve što je manje od toga dovodi do rizika produbljivanja političke krize u Crnoj Gori.

“Nakon ponovnog uspostavljanja potpuno funkcionalnog Ustavnog suda, prijevremeni parlamentarni izbori jedini su put za demokratsko rješenje trenutne krize”, kazao je Eskobar.

Ti izbori, kako je naveo, mogu vratiti povjerenje građana u vladu i jasan su put za nastavak napredovanja ka Evropskoj uniji.

Prema riječima Eskobara, da bi izbori bili uspješni i demokratski, vlast ih mora voditi profesionalno, nestranački i odgovorno, u skladu s međunarodnim demokratskim normama i crnogorskim zakonima.

Na pitanje kako bi eventualno potpisivanje Njemačko-Francuskog plana o rješavanju spora između Srbije i Kosova uticalo na regionalnu stabilnost, Eskobar je odgovorio da normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, kroz dijalog posredovan od EU, ostaje ključna za regionalnu i evropsku stabilnost.

“Budući da brutalna i neopravdana invazija (ruskog predsjednika Vladimira) Putina na Ukrajinu i drugi maligni uticaji nastoje da siju podjele”, dodao je Eskobar.

On je zaključio da će normalizacija otvoriti vrata za političku i privrednu integraciju Srbije i Kosova u Evropi i doprinijeti većoj stabilnosti i prosperitetu širom Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS