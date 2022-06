Đurović: Sistemski rješavati problem korupcije

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo prepoznato je kao okruženje koje uključuje korupciju na brojnim nivoima funkcionisanja, rekla je predsjednica Skupštine Danijela Đurović dodajući da je to uočljiv i suštinski važan problem koji se mora sistemski mijenjati i popravljati.

Iz Skupštine je saopšteno da se Đurović danas sastala sa predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) direktoricom Jelenom Perović, predsjednikom Savjeta ASK Momčilom Radulovićem i pomoćnikom direktorice Borisom Vukašinovićem.

Đurović je, kako se navodi, istakla spremnost i otvorenost Skupštine za široku saradnju u svim sferama od suštinske važnosti za unapređenje pitanja kojima se bavi ASK, a koja su u domenu rada parlamenta.

„Đurović je primijetila da je naše društvo nažalost prepoznato kao okruženje koje uključuje korupciju na brojnim nivoima funkcionisanja, i da je to uočljiv i suštinski važan problem koji moramo kao zajednica sistemski mijenjati, popravljati i prevazilaziti“, kaže se u saopštenu.

Prema riječima Đurović, upravo je rješavanje te problematike jedna od nužnih pretpostavki na kojima Crna Gora u narednom periodu mora insistirati, kako bi bili ostvareni strateški važni, unutrašnji i spoljnopolitički ciljevi.

„Đurović je, u tom kontekstu, ocijenila da je ostvarivanje valjane institucionalne saradnje na svim nivoima, važan preduslov dostizanja evropskih aspiracija naše zemlje, i izrazila spremnost da Skupština, ali i ona lično na tom polju daju maksimalan doprinos“, rekli su iz Skupštine.

Đurović je, govoreći o nekim aktuelnim zakonskim rješenjima rekla da očekuje da će u narednom periodu, kroz korekcije onih segmenata koji su se u praksi pokazali kao neadekvatni i nefunkcionalni, doći do boljih rješenja, što traži širi politički konsenzus i spremnost na dogovor.

Predstavljajući rad i dostignuća Agencije, Radulović je ocijenio da je set sprovedenih reformi ASK svrstao u red uspješnih institucija, koja je „poštujući najbolje evropske prakse uspjela da se reformiše i bude primjer uspješnosti takvih procesa”.

Ističući da Agencija zagovara široku i značajnu međuinstitucionalnu saradnju u rješavanju pitanja koja su iz domena prevencije korupcije, Radulović je rekao da ASK cijeni da je parlament u tim procesima početna i završna tačka.

Navodeći da je u saradnji sa prethodnim skupštinskim sazivom bilo poteškoća, Radulović je rekao da očekuje da će u narednom periodu odnos na relaciji Agencija – Skupština biti značajno unapređen.

Govoreći o setu zakonskih rješenja, odnosno očekivanih izmjena i dopuna u dijelu sprečavanja korupcije, Perović je navela da očekuje da će Skupština dati svoj doprinos kako bi „zakonski tekst bio kvalitetan i valjan”.

Ona je, kako se navodi, ukazala na važnost i nužnost uspostavljanja novog savjetodavnog tijela za borbu protiv korupcije na nacionalnom nivou koje bi uvezalo institucije i omogućilo da se iznutra sagledaju slabosti sistema i u dogledno vrijeme ponudi nova Strategija za borbu protiv korupcije, koja bi dala odgovore na ključna pitanja.

„Tokom sastanka je iskazano obostrano očekivanje da će novi Izvještaj Evropske komisije o napretku, koji se očekuje u oktobru, donijeti pozitivne ocjene kada je u pitanju rad ASK“, kaže se u saopštenju.

