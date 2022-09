Đurović: Izbor Sudskog savjeta bitniji od političkih nadgornjavanja

Podgorica, (MINA) – Izbor Sudskog savjeta važniji je od političkih nadgornjavanja, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i poručila da je ponosna na svoj doprinos političkom dijalogu i pokušajima da se riješe neka od gorućih političkih pitanja u zemlji.

Đurović je, na sjednici na kojoj se raspravljalo o predlogu za njeno razrješenje, rekla je da je ponosna što je bila na čelu crnogorskog parlamenta, budući da je druga žena kojoj je pripala ta važna funkcija.

“Posebno sam ponosna što sam, nakon gotovo šest godina, uspjela da okupim sve predjsednike političkih partija koje su zastupljene u parlamentu za isti sto”, istakla je Đurović.

Tada su se, prema njenim riječima, sa mrtve tačke pokrenula goruća pitanja u Crnoj Gori kao što su izbor sudija Ustavnog suda, vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i reforma izbornog zakonodavstva.

“Možda su nas neke druge stvari u nekom trenutku pretekle pa su i te dogovore pokvarile ali zaista želim da vjerujem da ćemo u okviru ovog saziva uspjeti da odradimo onaj dio koji se odnosi na izbor sudija Ustavnog suda”, rekla je Đurović.

Navela je da se trudila da ima ravnopravan odnos prema svim poslanicima i da bude istinski promoter evropske Crne Gore.

Ona je ocijenila da inicijativa za njenu smjenu nije u skladu sa ustavnim principom vladavine prava i njenom paradigmom poštovanja propisanog.

“Moram da postavim pitanje da li je nekom želja za destabilizacijom države i ove institucije. Sigurno je da postoji želja za destabilizacijom, možda političkog dogovora ali svakako države i institucija”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da je manje bitno sa koje će se strane skupštinske sale nalaziti, i poručila da je značajnije da institucija funkcioniše.

Poslanica URA-e Božena Jelušić kazala je da je Đurović svoj posao obavljala korektno i da taj Građanski pokret neće glasati za njenu smjenu.

“Uz žaljenje što njesmo ostali u sastavu koje odražava Crnu Goru koja polako i organski raste i razvija se, sa Vladom koja je kakva-takva vodila ka onome što nam je svima zajedno bio najvažniji cilj, sa zanimanjem očekujem kako će se realizovati drugi čin”, rekla je Jelušić.

Poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Milosava Paunović kazala je da se danas u parlamentu dogodila jedna pozitivna stvar.

“Ostaću na fonu da treba da nastavimo u tom duhu, kada je već propala inicijativa (predsjednika Crne Gore Mila) Đukanovića da raspusti ovaj parlament”, kazala je Paunović.

Ona je ocijenila da SNP nije učestovala ni u kakvim smjenama.

“Smatram da treba da damo doprinos tom jedinstvu i da se ide ka tome da se formira vlada na čelu sa (liderom Demosa Miodragom) Lekićem”, rekla je Paunović.

