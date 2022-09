Đurović i dalje predsjednica Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorske Skupštine nijesu izglasali inicijativu za razrješenje predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Na tajnom glasanju, ukupno je glasalo 78 poslanika, od kojih 45 protiv, a 32 za njeno razrješenje.

Jedan glasački listić bio je nevažeći.

Tu inicijativu potpisao je 31 poslanik klubova Demokratski front (DF) – Nova srpska demokratija, Demokratska narodna i Radnička partija, Demokrate-Demos, DF – Pokret za promjene, Ujedinjene i Prave Crne Gore.

U obrazloženju za razrješenje Đurović se ocjenjuje da je predsjedavanje Đurović obilježilo kontinuirano kršenje akata kojima se uređuje način funkcionisanja Skupštine.

“Nedopustivo je da onaj ko je zadužen da se stara o doslednom sprovođenju procedura u najvišem zakonodavnom domu, krši iste, sprovodi anarhiju, onemogućava započeti dljalog o deblokadi instituclja u pravosuđu , tužilaštvu i izradi izbornog zakonodavstva, direktno ugrožavajući evropski put Crne Gore”, kaže se u predlogu.

Sjednica na kojoj su poslanici trebali da se izjasne o razrješenju Đurović počela je 2. septembra kada je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak, na zahtjev Demokratskog fronta (DF), odredila pauzu.

Iz DF-a su tom prilikom kazali da je potpisan sporazum stare parlamentarne većine i tražili pauzu sjednice, koja bi se nastavila, kad se za to steknu uslovi.

Poslanici crnogorskog parlamenta trebalo je danas da raspravljaju o predlogu predsjednika države Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini, ali do rasprave nije došlo jer dnevni red vanredne sjednice nije usvojen.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS