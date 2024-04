Đuričković: Mandić promijenio vanjskopolitički kurs Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić promijenio je vanjskopolitički kurs Crne Gore, ocijenile su Socijaldemokrate (SD).

Međunarodni sekretar SD-a Miloš Đuričković kazao je da Mandić, o trošku građana i na konto međunarodnog ugleda nezavisne Crne Gore, putuje i snažno se zalaže za interese druge države.

Đuričković je to rekao komentarišući izjave Mandića na sastancima u Palma de Majorci u Španiji, tokom Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica EU.

“Slijedi rekonstrukcija Vlade, pa će diplomatska ofanziva predsjednika Skupštine biti pojačana i sa nekoliko ministara. Dogodine će se snažno zalagati i za prekidanje negativnog odnosa prema Rusiji”, rekao je Đuričković.

On je kazao da se već sada zna da će Ministarstvo vanjiskih poslova (MVP) i ministar Filip Ivanović prećutati “i ovu međunarodnu aktivnost predsjednika Skupštine i neformalnog šefa diplomatije”.

Prema riječima Đurčkovića, ukoliko se ipak MVP i Ivanović oglase “to će biti samo u funkciji krečenja (evropskim bojama) onoga što Mandić ozida”.

“To krečenje izgleda ovako: iznijeti stavovi predsjednika Skupštine su njegovi lični stavovi; iznijeti stavovi predsjednika Skupštine su partijski stavovi; dok god se svi pridržavamo “sporazuma većine”, sve je ok; vanjskopolitički kurs Crne Gore je nepromijenjen”, naveo je Đuričković.

On je kazao da su činjenice da predsjednik Skupštine ne može iznositi lične i partijske stavove u zvaničnim posjetama, u kojima predstavlja državu.

“Ovom izjavom predsjednik Skupštine je barem u četiri tačke prekršio „sporazum“. Vlada i MVP ne kreiraju vanjsku politiku Crne Gore”, naveo je Đuričković.

On smatra da je vanjskopolitički kurs Crne Gore defakto promijenjen.

“Vanjska politika Crne Gore je sve manje usaglašena sa vanjskom politikom Evropske unije, a sve više sa vanjskom politikom Srbije”, rekao je Đuričković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS