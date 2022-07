Đukanović: Premijer rekao da se neće glasati o Temeljnom ugovoru

Podgorica, (MINA) – Sve partije koje su u aktuelnom Vladinom aranžmanu uvjeravane su da se na prošloj sjednici Vlade neće glasati o Temeljnom ugovoru sa Sprskom pravoslavnom crkvom (SPC), već da će se samo otvoriti rasprava, rekao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

“To nas je upućivalo na zaključak da je premijer prihvatio sugestije”, naveo je Đukanović u intervjuu Televiziji Crne Gore.

Na pitanje da li to znači da ih je premijer Dritan Abazović prevario, Đukanović je kazao da je Abazović na sastanku rekao da će biti otvorena rasprava i da se Vlada neće izjašnjavati o tom aktu.

On je istakao da je Vlada napustila dogovor dajući prioritetnost sklapanju ugovora sa SPC u odnosu na nešto što su sporazumom definisani prioriteti prilikom formiranja vlasti, a to je prije svega bavljenje poslova iz evropske agende.

Đukanović je, komentarišući izjavu premijera da se pojedini ne plaše Temeljnog ugovora već Europola, ocijenio da je riječ o zamjeni teza.

“Pokušava se pustiti magla, da bi se pod plaštom fingirane borbe protiv kriminala i korupcije pokušale sakriti određene slabosti”, kazao je Đukanović, prenosi Portal RTCG.

On je, govoreći o izjavi Abazovića da bez Temeljnog ugovora ne bi mogli da usvoje odluke za koje je potrebna podrška 49 ili 54 poslanika, kazao da odgovorna vlast ne smije da pristane na takve ucjene.

“Neprihvatljivo je da se jedno pitanje, koje se svakako treba riješiti ali ne u ovom trenutku”, istakao je Đukanović.

Đukanović je rekao da nije adekvatno bio upoznat sa sadržajem ugovora.

“Desetak dana ranije, u susretu sa premijerom dobio sam samo normativan dio, bez preambule koja sadrži važan dio ukupne političke priče. Da sam bio sa kompletnim tekstom, smatrao bih potpuno neadekvatnim da se o tim pitanjima povede sporadična priča”, naglasio je Đukanović.

On je podsjetio da je Predsjedništvo DPS-a odlučilo da ta stranka uskrati podršku vladi premijera Abazovića i najavio da će u Skupštini nastaviti komunikaciju sa svim parlamentarnim partijama.

“Da li nezavisno od odnosa prema Vladi možemo da gradimo dvotrećinski ili tropetinski konsenzus u parlmentu, jer sada je parlament mjesto odlučivanja za pitanja od vitalno važnih pitanja za dalji napredak Crne Gore, to je prva tema o koj ćemo razgovarati”, kazao je Đukanović.

Kako je naveo, druga tema je upoznavanje sa razlozima koji su doveli do ovakvog odnosa prema Vladi.

“I traženje partnera kroz koju proceduru je realnije da i formalno delegitimišemo ovu Vladu i stvorimo uslove da Crna Gora u najboljem roku dobije političku Vladu koja će odgovorno upravljati Crnom Gorom u narednom periodu”, dodao je Đukanović.

Prema riječima Đukanovića, nema sumnje da će SPC biti involvirana u politički život i podsjetio da je Evropski parlament ove godine usvojio rezoluciju u kojoj spominje SPC kao promoter Rusije u regionu.

On je pozdravio odluku Sinoda SPC koji je zabranio episkopima uplitanje u dnevnu politiku, ali da sveštenici i dalje kunu ljude u porodicama.

Đukanović je ocijenio da se priča o borbi protiv kriminala i korupcije silno zloupotrebljava.

On je kazao da nova vlast nije bila u prilici, iako je priželjkivala, da njega izvede na optuženičku klupu.

Đukanović je naveo da je zbog prirode posla i funkcija koje je obavljao sarađivao sa uhapšenom bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, ali da mu nije padalo na pamet se miješa u bilo čiji posao i razgovara o nekom sudskom predmetu.

“Vjerujem da je razvoj nezavisnih institucija garancija opstanka i trajanja Crne Gore i zbog toga ne želim da na bilo koji način ugrožavam profesionalno funkcionisanje bilo koje institucije”, rekao je Đukanović.

Na pitanje da li je nekad posumnjao da Medenica radi nešto nezakonito, kazao je da za to nije imao osnova.

“Neko ko radi nešto nezakonito ne trči da obavijesti predsjednika da je učinio nešto loše”, dodao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS