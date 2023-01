Đukanović: Pobjeda Pavela nova snaga evropskog i evroatlantskog jedinstva

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović čestitao je bivšem generalu Petru Pavelu pobjedu na predsjedničkim izborima u Češkoj.

“Najsrdačnije čestitke Petru Pavelu povodom izbora na dužnost Predsjednika Češke. Vaša pobjeda je nova snaga evropskog i euroatlantskog jedinstva”, poručio je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

Đukanović je dodao da se raduje saradnji i daljem jačanju crnogorsko-češkog prijateljstva i savezništva.

Pavel je danas pobijedio na predsjedničkim izborima u Češkoj, a poslije prebrojanih glasova sa 99 odsto birališta, osvojio je 58,12 odsto glasova.

Njegov protivkandidat, bivši populistički premijer, a sada lider opozicije Andrej Babiš osvojio je 41,87 odsto.

