Đukanović i Milatović idu u drugi krug

Podgorica, (MINA) – Kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović, prema preliminarnim podacima Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će biti održan 2. aprila.

Đukanović je, na osnovu 99,7 odsto obrađenih glasova, osvojio 35,3 odsto glasova, a Milatović 29,2 odsto.

Kandidata Demokratskog fronta Andriju Mandića podržalo je 19,3 odsto birača, Demokrata Aleksu Bečića 10,9 odsto, a kandidatkinju Socijaldemokratske partije Draginju Vuksanović Stanković 3,2 odsto.

Kandidat Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović osvojio je podršku 1,4 odsto birača, a influenser Jovan Radulović 0,8 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS