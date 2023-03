Đukanović danas raspisuje vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović raspisaće danas vanredne parlamentarne izbore.

Đukanović je u četvrtak donio Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine na osnovu člana 92 tačka 3 Ustava Crne Gore.

Ukaz stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Po raspuštanju Skupštine, izbori mogu biti održani najranije za 60, a najkasnije za 100 dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS