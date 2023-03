Đukanović: Crna Gora u nedjelju polaže civilizacijski ispit zrelosti

Podgorica, (MINA) – Ishod predsjedničkih izbora u nedjelju po značaju nadilazi granice Crne Gore, jer na njima država polaže civilizacijski ispit zrelosti, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je na konvenciji u Podgorici kazao da je kraj kampanje za redovne predsjedničke izbore koji se održavaju u vremenu koje, kako je rekao, nije nimalo redovno.

„Vanredne okolnosti na globalnoj političkoj sceni, sa snažnim refleksijama na politički bezbjednosni život regiona i Crne Gore, naš zadatak čine delikatnijim“, rekao je on.

Đukanović je ocijenio da bi njegov zadatak bio lakši i jednostavniji da se živi u redovno vrijeme, u kojem se odlučuje na bazi relanih kriterijuma.

„Izvjesno je da ishod naših izbora u nedjelju, po svom značaju, daleko nadilazi granice Crne Gore. Kao i maja 2006. godine, danas su oči regiona i Evrope uprte u Crnu Goru, jer na ovim izborima polaže civilizacijski ispit zrelosti“, rekao je Đukanović.

On je rekao da zato treba da pokažu prijateljima u regionu, saveznicima u NATO i partnerima u Evropskoj uniji (EU), da ispit koji je Crna Gora položila na referndumu o nezavisnosti nije bio uzaludan i da neće dati nezavisnu, međunarodnu, antifašističku, multietničku i evropsku Crnu Goru.

„Rezultat ovih izbora opredijeliće pravac budućeg razvoja naše države. Mi 2. aprila biramo između nastavka evropskog puta Crne Gore i pokušaja da joj se nametne promjena strateškog kursa“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, bira se između EU i „nacionalističkih iluzija srpskog i ruskog sveta“.

Đukanović je rekao da kandidatura na predsjedničkim izborima za njega nije bila izraz želje za još jednim ličnim ili partijskim nadmetanjem, već pitanje odgovornosti i časti, jer je ulog država i njena evropska budućnost.

„Crna Gora 2. aprila mora da odbnovi neke od svojih važnih istorijskih lekcija“, poručio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS