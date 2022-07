Đukanović: Crna Gora da iskoristi novu pozitivnu atmosferu unutar EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi novu pozitivnu atmosferu unutar Evropske unije (EU) u pogledu proširenja i da uloži sve napore u tom pravcu, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, u oproštajnu posjetu primio ambasadora Belgije Konrada Adama.

Navodi se da je Đukanović Adamu odao priznanje za angažovan odnos koji je doprinio daljem unapređenju međudržavnih odnosa Crne Gore i Belgije.

On je naglasio postojanost opredjeljenja Crne Gore u pravcu demokratskog i ekonomskog razvoja i dostizanja strateškog cilja – članstva u EU.

„Zahvalio je Belgiji za razumijevanje naših aspiracija i kontinuiranu podršku tokom prijema u NATO i dosadašnjim ostvarenjima u pregovaračkom procesu“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je upoznao Adama i sa aktuelnim prilikama u Crnoj Gori nakon, kako je rekao, iznenađujućeg stavljanja u fokus pitanja Ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Đukanović je konstatovao da ugovor treba potpisati, ali da sada nije vrijeme za ta pitanja.

„Već treba da iskoristimo novu pozitivnu atmosferu unutar EU u pogledu proširenja i uložimo sve napore u tom pravcu, uz zadovoljstvo početnim impulsima rada na dostizanju dovoljnog konsenzusa u Parlamentu u vezi sa imenovanjima u oblasti pravosuđa i Ustavnom sudu“, rekao je Đukanović.

Adam je čestitao Đukanoviću Dan državnosti, ističući da je bio privilegovan službovanjem u Crnoj Gori, gdje je uvijek imao otvorena vrata za razgovor i saradnju.

On je istakao da ga raduje posvećenost i angažovanje Crne Gore na evropskom putu, što se visoko cijeni.

Kako je dodao, predstojeći Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, koji se prvi put organizuje u Crnoj Gori, jedan je od simboličnih signala.

Adam je naveo da je zabrinut poslednjim razvojem događaja u Crnoj Gori.

Kako je istakao, kada je riječ o pitanjima nacionalnog interesa treba postići širi konsenzus i fokusirati se na prevazilaženje problema i uspostavljanje pune stabilnosti.

„Želim da podstaknem sve političke aktere da gledaju državnički i da vide prioritete“, poručio je Adam i dodao da želi da se vrati u Crnu Goru kao članicu EU.

Iz Đukaovićevog kabineta su dodali da je na sastanku ocijenjeno da na tragu dobrih iskustava saradnje sa belgijskom kompanijom Besix, treba dalje unapređivati ekonomske odnose i snažiti veze dvije države, za šta će već biti prilike u narednim mjesecima kroz susret predsjednika na najvišem nivou u Briselu.

