Đukanović: Borba za građansku državu još nije finalno dobijena

Podgorica, (MINA) – Borba za građansku državu i evropsku Crnu Goru još nije finalno dobijena, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

On je to poručio na Opštinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnjica, gdje se, kako je saopšteno iz te partije, nastavio trend kadrovskog jačanja stranke.

Đukanović je rekao da je uvjeren da će izabrani novi saziv Opštinskog odbora biti u stanju da nastavi niz političkih uspjeha DPS-a u toj opštini.

“To je važno i zbog očekivanja građana u Opštini Petnjica, ali i zbog obaveza koje nas čekaju na državnom nivou”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je Petnjica nepokolebljivo, odlučno, u vremenima teških iskušenja kroz koja je država prolazila prethodnih decenija, bila na strani građanske i evropske Crne Gore.

“Nažalost, vidimo da ta borba za građansku državu i evropsku Crnu Goru još nije finalno dobijena i da smo svakog dana na novim iskušenjima da branimo upravo takvu Crnu Goru kakvu želimo”, rekao je Đukanović.

U tim bitkama će, kako je naveo, biti potreban svaki građanin koji srcem i razumom prihvata takvu politiku koju promoviše DPS.

“Zato želimo da sačuvamo dominaciju naše partije u Petnjici da bi i dalje ona bila vrlo važan dio podrške evropskom putu razvoja naše zemlje”, rekao je Đukanović.

Đukanović je rekao da je zahvaljujući politici te partije obnovljena Opština Petnjica, dodajući da je zahvaljujući podršci te opštine i vodećoj ulozi DPS-a obnovljena državnost.

Prema riječima Đukanovića, obnovom države preuzeto je kormilo upravljanja Crnom Gorom, i okrenut je strateški pravac kretanja Crne Gore ka evropskom sistemu vrijednosti, evropskim i evroatlantskim integracijama.

Kako je naveo, već duže od pet godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, za koji je kazao da je najmoćniji vojni i politički savez u istoriji čovječanstva.

“Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije u EU”, rekao je Đukanović.

On je kazao da, zahvaljujući kolebanjima EU, taj put je usporen tokom posljednjih godina.

“Čini mi se da je trebalo da se dogodi neko otrježnjenje, nažalost poput ovog kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi EU osnažila viziju ujedinjenje Evrope i da bi shvatila da je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu EU da Zapadni Balkan bude integrisan u EU”, naveo je Đukanović.

Kako je kazao, na taj način EU je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana ali prije svega za Crnu Goru koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regiona.

“Moje uvjerenje ja da onaj posao koji mi treba da završimo u našoj kući može biti završen do 2024. godine, da ćemo tada biti u stanju da našim evropskim partnerima kažemo – mi smo spremni i čekamo vašu odluku o novom proširenju. Svakako kroz ta vrata će prva proći država Crna Gora”, poručio je Đukanović.

Kako se navodi u saopštenju, na konferenciji je zajednički konstatovano da je 5. decembra prošle godine, na prethodnim lokalnim izborima u Petnjici, DPS ostvarila izborni rezultat koji je za respekt.

“Na tim izborima naša partija je opet osvojila apsolutnu vlast što je od svih pristutnih shvaćeno kao priznanje građana Petnjice za sve što je urađeno u minulom periodu”, kazali su iz DPS-a.

