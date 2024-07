Dukaj: Berane će se konsolidovati i sa uspjehom ostvarivati sve ciljeve

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj čestitao je Dan opštine Berane, navodeći da je uvjeren da će se ta opština konsolidovati i ostvarivati sve ciljeve, inspirisani da doprinesu ukupnom razvoju Crne Gore i napredovanju države na putu evropskih integracija.

Dukaj je Dan opštine čestitao predsjedniku Skupštine opštine Berane Milunu Rmušu i svim građanima.

“Oslanjajući se na tradiciju i na bogate prirodne resurse beranskog kraja, vjerujem da će opština Berane u narednom periodu se konsolidovati, i sa uspjehom ostvarivati sve ciljeve inspirisani da doprinesu ukupnom razvoju Crne Gore i njenom napredovanju na putu evropskih integracija”, rekao je Dukaj.

On je poručio da Ministarstvo javne uprave nastavlja sa podrškom opštini Berane u pogledu uspostavljanja uprave okrenute ka građanima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS