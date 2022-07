URA: Državni interesi zašitićeni

Podgorica, (MINA) – Državni interesi Crne Gore su zaštićeni, a iz Socijaldemokratske partije (SDP), brigom o Evropskoj uniji (EU), ne mogu da prikriju ekstremizam i mržnju koju siju, kazali su iz Građanskog pokreta URA.

Iz URA-e su, reagujući na saopštenje u kojem SDP poziva dio Vlade da “zbog jedne vjerske zajednice ne žrtvuje evropsku perspektivu Crne Gore”, kazali da će Vlada voditi odgovornu državnu politiku, dok god je lider URA-e Dritan Abazović na njenom čelu.

Ta politika, kako su kazali iz URA-e, usmjerena je na što brže pristupanje Crne Gore EU dok će se sva neriješena pitanja koja opterećuju društvo pokušati riješiti što prije.

Iz URA-e su naveli da tvrdnja SDP-a da se Vlada “bavi interesima pojedinih vjerskih organizacija na način koji izaziva društvene podjele i skreće fokus sa životnih i reformskih tema” nije tačna.

“Naprotiv, Vlada nastavlja da odlučnim i odgovornim odlukama i potezima ispuni svoj primarni cilj – što brži pristup Crne Gore EU i rješavanje pitanja koje opterećuju javnost duži niz godina a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim načelima i Ustavom Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da u URA-i razumiju potrebu SDP-a da su “taoci politike prošlosti”, koja ne gleda na budućnost.

“Ali cijela Crna Gore ne može i ne treba da bude talac takve politike”, istakli su iz URA-e.

Oni su kazali da u svim dosadašnjim saopštenjima SDP-a i ostalih subjekata koji kritikuju Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori nijesu naišli ni na jednu kritiku koja se tiče sadržine tog dokumenta ili njegove neusklađenosti sa zakonima i Ustavom države.

“To dovoljno govori o tome je li zaista ovaj dokument loš za državu ili bilo kojeg njenog građanina i je li opstruktivna politika SDP-a utemeljena realistički ili je plod nečeg drugog”, rekli su iz URA-e.

Iz URA-e su poručili da je Crnogorska pravoslavna crkva, za koju iz SDP-a vjeruju da je zakinuta u ovom procesu, imala status nevladine organizacije dok je ta stranka bila na vlasti.

“Nakon što smo mi preuzeli vlast, ona je postala punopravna vjerska zajednica, kao i sve druge. Dok je SDP bio u vlasti, ovo pitanje se moglo riješiti jer ono ne datira od juče već stoji neriješeno dugi niz godina”, naveli su iz URA-e.

Oni su kazali da su u tom vremenskom intervalu i država Crna Gora i ostali subjekti bili su u gubitku zato ne postoji opravdanje da se ovo neriješeno pitanje ne zatvori.

“URA se neće rukovoditi takvom neodgovornom politikom SDP-a, već će odlučno istrajati u politici koja Crnoj Gori obezbjeđuje budućnost, prosperitet i bolji život svih njenih građana”, rekli su iz tog Građanskog pokreta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS