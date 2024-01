Država zaslužuje Vladu koja ima petlje da odbrani nacionalne interese i simbole

Podgorica, (MINA) – Crna Gora zaslužuje Vladu koja ima petlje da odbrani svoje nacionalne interese i simbole, saopštili su iz Demokratske Crne Gore.

Demokrate su to navele reagujući na navode DPS-a da je otkazivanje sastanka ministra odbrane Hrvatske Ivana Anušića sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem još jedna potvrda antievropskog karaktera Vlade i da je Krapović “obrukao Crnu Goru”.

“Decenije vladavine DPS-a, koje su trebale biti godine napretka i razvoja, umjesto toga su postale epizoda izdaje i korupcije, period u kojem su se iznevjerili ideali na kojima je naša država osnovana, pa od strane DPS-a osramoćena”, navodi se u reagovanju.

Demokrate su istakle da, suočeni s posljedicama vladanja DPS-a, ne mogu a da se ne zapitaju gdje bi Crna Gora bila da je DPS izabrao drugačiji put.

“Izdaja koju su počinili nije samo prodaja naše zemlje, već i prodaja nade i povjerenja naših građana. Umjesto da priznaju svoje greške i zatraže oprost, oni nastavljaju da izbjegavaju odgovornost, optužujući druge za sramotu koju su sami napravili”, naveli su iz Demokrata.

Kako su kazali, u vremenima kada su Crnoj Gori bili potrebni lideri, DPS je državu iznevjerio, ratovima obrukao, korupcijom i kriminalom ponizio.

“Ali neka bude jasno: mi više nećemo tolerisati ovo ponašanje. Crna Gora zaslužuje bolje”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da Crna Gora zaslužuje Vladu koja sluša glasove svojih građana, a ne glasove korupcije i kriminala, kao i Vladu koja ne mrzi šah zbog šahovnice.

“Zaslužuje Vladu koja neće imati otvorena pitanja sa susjedima, koja su u nasljeđe ostavili ili aktuelni ili odbjegli prvaci DPS-a. Zaslužuje Vladu koja ima petlje odbraniti svoje nacionalne interese i svoje simbole, bez obzira na potencijal zemalja za koje su isti zainteresovani”, kazali su iz Demokrata.

Oni su naveli da pripadaju ljudima koji se ne boje reći istinu i koji se ne boje borbe za bolje sjutra.

“Sada je trenutak kada moramo pokazati da smo jači od mračnih stranica naše prošlosti, trenutak da se uspravimo i s ponosom hodamo, poštujući svakog, ali i tražeći poštovanje od svih”, rekli su iz Demokrata.

Kako su kazali, borba nije samo protiv korupcije i nepravde koju je DPS sijao, već je to borba za obraz Crne Gore.

“Za svaku nepravdu koju su počinili, za svaki san koji su ugasili, danas stojimo kao svjedoci i branitelji pravednijeg sjutra. Ovo je trenutak kada Crna Gora kaže Dosta je bilo”, zaključile su Demokrate.

