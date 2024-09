DPS predao listu za lokalne izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) predala je listu za lokalne izbore u Podgorici, koji će biti održani 29. septembra.

Nosilac liste DPS-a Nermin Abdić, nakon predaje liste, rekao je da se na njoj nalaze dobri i kvalitetni ljudi, a da posebnu draž čini to što je na njoj 50 odsto žena.

“Kao rođeni Podgoričanin koji ovaj grad nosi u srcu i duši, želim da kažem da na svim mjestima gdje smo se srijetali, činim izuzetnu čast i počastvovan sam što su me učinili privilegovanim da vodim listu i ovaj grad”, rekao je Abdić, prenosi portal Vijesti.

On je istakao da sa ljudima sa liste DPS-a građani Podgorice znaju na čemu su.

“Srcem za Podgoricu idemo da napravimo nešto dobro za sugrađane i sugrađanke. Vidjeli smo na osnovu svega onoga što Podgoričani i Podgoričanke kažu da grad ne funkcioniše kako treba”, kazao je Abdić.

On je dodao da žele da Podgorica bude epicentar sportskih dešavanja, administrativni centar i turistički grad.

“Kao prvi među jednakima obećavam vam da nas niko neće trebati upozoravati da ne radimo nešto dobro. 24 sata dnevno moramo biti sa građanima Podgorice”, naveo je Abdić.

On je naglasio da neće raditi neprincipijelne stvari.

“Želimo da čujemo kritiku, sugestiju na svakom dijelu Podgorice. Ono što mogu reći da sigurnošću, Podgoricu doživljavamo sa puno ljubavi. Podgoricu ne mogu da vode ljudi koji je ne osjećaju srcem i dušom”, poručio je Abdić.

Na pitanje sa kim vidi saradnju, Abdić je rekao da im fotelja neće biti ispred interesa građana.

“Težimo razvoju, da Podgorica bude primjer. Ko god želi to, biće nam partner”, dodao je Abdić.

On je dodao da je DPS srušio Vladu poslije 100 dana, a da bi, da im je do fotelja, ta Vlada i dalje trajala.

Upitan kako vidi rečenicu nosioca liste “Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu” Luke Rakčevića da ne treba nikoga plašiti DPS-om, Abdić je kazao da je mnogima anti-DPS jedini program, a da priče o DPS kao nepoželjnom partneru ne piju vodu.

DPS će na podgoričkim izborima nastupiti pod sloganom “I riječju i djelom – dr Nermin Abdić”.

