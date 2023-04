DPS pozvao DF da do petka izaberu potpredsjednike Opštine Budva

Podgorica, (MINA) – Budvanski odbor Demokratske partije socijalista (OO DPS) pozvao je kolege iz Demokratskog fronta (DF) da do petka izaberu potpredsjednike te opštine, kako bi se izbjegla blokada grada.

Predsjednik budvanskog odbora DPS-a Milan Tičić pozvao je DF da odustanu od, kako je rekao, ideje zloupotrebe građana Budve za pritisak na nadležne državne organe.

“I da do petka izaberemo potpredsjednike Opštine, što je uslov da se izbjegne scenario blokade grada, u kojoj će oko hiljadu zaposlenih ostati bez plate”, dodao je Tičić.

On je rekao da su već upozorili da je jedno od najracionalnijih rješenja u nastalim okolnostima, imenovanje potpredsjednika koji bi vršili poslove predsjednika Opštine propisane Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Budva.

Tičić je kazao da postoji jasan pravni osnov kako bi se nastala situacija prevazišla.

Prema njegovim riječima, Božović, posredstvom advokata, može potpisati rješenja o imenovanju jednog ili dva potpredsjednika na koje će lokalni parlament u hitnom postupku dati saglasnost.

“Argumentacija lokalnog DF-a da će zbog hapšenja Božovića stati grad i funkcionisanje Opštine Budva, nije utemeljena. Ovdje je riječ o tome da li Front želi da Budva bude u blokadi ili ne”, ocijenio je Tičić.

Kako je naveo, imajući u vidu da je praktično već počela ljetnja turistička sezona, aktuelni predsjednik Opštine ima na raspolaganju mogućnost da imenuje potpredsjednike ili podnese ostavku kako bi se stvorio pravni osnov za imenovanje novog predsjednika Opštine.

Time se, smatra Tičić, situacija rješava, i zaposleni u tom slučaju ne treba da brinu da li će dobiti platu.

“Usvajanje peticije poput one koju je nedavno usvojila Skupština Budve, nije najbolji put, iz razloga što je podjela vlasti definisana Ustavom na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, pa se takve i slične aktivnosti mogu tumačiti kao neka vrsta pritiska na tužilaštvo”, naveo je Tičić u saopštenju.

Kako je kazao, institucije sistema treba da rade svoj posao, a funkcionisanje Opštine Budva može i mora biti nastavljeno u okvirima Statuta i zakona.

Tičić je istakao da, uvažavajući činjenicu da se protiv Božovića vodi proces pred sudom, ali i poštujući prezumpciju nevinosti, svi treba što prije da shvate da život ide dalje i da se moraju stvoriti uslovi da opština funkcioniše.

Prema njegovim riječima, nema sumnje da su optužbe protiv protiv predsjednika Opštine Budva poljulale legitimitet lokalne vlasti.

“Međutim, već smo kazali, pametnije je da o organizaciji vanrednih lokalnih izbora razgovaramo nakon završetka ljetnje turističke sezone, od koje većina naših sugrađana živi”, zaključio je Tičić.

