DPS: Mandić pokušava da odvrati pažnju od poraza u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pokušaj predsjednika parlamenta Andrije Mandića da provokacijom sa novim logom Skupštine odvrati pažnju od poraza parlamentarne većine u Podgorici, pojačava utisak da se radi o posljednjim danima aktuelne vlasti, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su rekli da gubitnici podgoričkih izbora, “od šefa parlamentarne većine, Mandića, njegovog mentora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, do izvršioca premijera Milojka Spajića raznim marifetlucima pokušavaju da sakriju činjenicu da je vlast 29. septembra izgubila legitimitet i da nema podršku građana da upravlja državom”.

“Najnoviji Mandićev pokušaj da provokacijom u vidu lansiranja skandaloznog logotipa Skupštine, odvrati pažnju od činjenica da je njegova parlamentarna većina gubitnik ovih izbora, samo još pojačava utisak da se radi o posljednjim danima ove vlasti”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je jasno da je traktat o herojskoj ulozi Aleksandra Karađorđevića, samo jadni pokušaj Mandića da se dodvori svom “finansijeru i gospodaru njegove političke sudbine, koji je očigledno nezadovoljan jer je izgubio izbore u Podgorici iako nije na njima učestvovao”.

“Vidjela se ta nervoza i frustracija i juče kada on koji zna toponime po Zeti, vodi bitke za Nikšić, šalje autobuse sa biračima iz Srbije i Republike Srpske, bavi se popisom u Crnoj Gori, rješava koalicije u Budvi, dobio odjednom amneziju i zaboravio ko su bili učesnici na izborima u Podgorici”, naveli su iz DPS-a.

Kako su rekli, to je zaboravio, jer je žestoko izgubio na izborima.

“Umjesto da časno podnese poraz, gospodar Mandićeve političke sudbine se ne zaustavlja, pa danas instruira i svoje ministre da kriminalizuju Crnu Goru”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da u Srbiji, po sopstvenom priznanju, kriminalci obezbjeđuju inauguracije, komuniciraju sa najvišim državnim zvaničnicima, i uživaju zaštitu najviših policijskih funkcionera.

“Mandićevi mentori nikako da shvate da nemaju šta da traže u Crnoj Gori, i da svako novo njihovo miješanje, poput Vučićevog jučerašnjeg ili Dačićevog današnjeg samo podiže otpor i snagu demokratske, građanske i evropske Crne Gore”, poručuje se u saopštenju.

