Dogovor o Ustavnom sudu i datumu izbora uslov za rješavanje krize

Podgorica, (MINA) – Dogovor o izboru sudija Ustavnog suda, ali i datumu vanrednih parlamentarnih izbora, uslov je za rješavanje krize u Crnoj Gori, rekao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Šehović je to kazao komentarišući izjavu ministarke vanjskih poslova Slovenije Tanje Fajon da postoji velika opasnost da pristupni pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) budu zaustavljeni, ako šesti pokušaj izbora sudija Ustavnog suda ne uspije.

“Vjerujem da je, nakon upozoravajućih poruka Fajon o mogućnosti blokade našeg evropskog puta, parlamentarnoj većini jasno da je postizanje dogovora o sudijama Ustavnog suda, ali i datumu vanrednih izbora, potreban uslov za rješavanje krize u koju je Crnu Goru dovela neodgovorna vlast”, smatra Šehović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da zato, nasuprot dosadašnjoj praksi političkog spletkarenja, fingiranja dijaloga i “dovođenja pred svršen čin”, očekuje pravovremen, sadržajan i istinski razgovor na te teme.

“Koji nas jedino kao takav može dovesti do nužnog kompromisa, za koji je opozicija odavno spremna”, dodao je Šehović.

