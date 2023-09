Dobri rezultati u sprovođenju pravne tekovine EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, tokom prve polovine ove godine, nastavila da bilježi dobre rezultate u dijelu usklađivanja i sprovođenja pravne tekovine Evropske unije (EU).

To se navodi u 19. polugodišnjem izvještaju o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za prvu polovinu ove godine, koji je Vlada usvojila na današnjoj sjednici.

“U Izvještaju se navodi da je Crna Gora, tokom prve polovine ove godine, nastavila da bilježi dobre rezultate u dijelu usklađivanja i sprovođenja pravne tekovine EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nastavljen rad na kompletiranju pregovaračke strukture u dijelu imenovanja šefova i članova pregovaračkih radnih grupa.

“I prvi put je donijet jedinstveni Poslovnik o radu, s ciljem ujednačenijeg pristupa u radu i funkcionisanju pregovaračkih radnih grupa”, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, Crna Gora je u prethodnom periodu nastavila trend stoprocentnog usklađivanja sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, što je od posebnog značaja nakon stava međunarodne zajednice u odnosu na dešavanja na međunarodnom nivou.

Iz Vlade su rekli da je tokom izvještajnog perioda nastavljena praksa održavanja redovnih sastanaka tijela predviđenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Vlada je danas usvojila i predlog za davanje saglasnosti za preduzimanje aktivnosti u cilju dovođenja u prvobitno stanje podzemnog tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.

Kako se navodi, u predlogu je ocijenjeno da je, zbog neobezbijeđenosti tunela, kao i saobraćajnice i pješačke zone ispod kojih je iskopan, neophodno da ga u što kraćem roku nadležna služba zatrpa.

“Imajući u vidu da je Osnovno državno tužilaštvo obavijestilo Upravu policije da je uviđaj završen i dalo saglasnost da se izvedu građevinski radovi u cilju zatrapavanja prokopanog tunela”, kazali su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da je Vlada zadužila Upravu za katastar i državnu imovinu da sprovede postupak dovođenja terena u prvobitno stanje.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe smještaja Ustavnog suda i prihvatila tekst Ugovora o zakupu.

“Tim povodom, Uprava za katastar i državnu imovinu je zadužena da obezbijedi sredstva za realizaciju Ugovora u iznosu od 47.616 eura na godišnjem nivou, bez uračunatog poreza na dohodak fizičkih lica, iz sredstava opredijeljenih Zakonom o budžetu”, kaže se u saopštenju.

