DNP, NSD, Slobodna i Prava Crna Gora zajedno na izborima u Andrijevici

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP), Nova srpska demokratija, Slobodna i Prava Crna Gora nastupiće zajedno na lokalnim izborima u Andrijevici koji će biti održani 2. juna, najavljeno je na sjednici Koordinacionog odbora DNP-a u toj opštini.

Kako je saopšteno iz DNP-a, sjednici Koordinacionog odbora prisustvovali su predstavnici NSD, Slobodne i Prave Crne Gore.

Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da je broj prisutnih na prvom partijskom skupu najbolja potvrda snage i ugleda koji DNP uživa u vasojevićkom kraju.

“Srećan sam što danas zajedno sa prijateljima i saborcima iz NSD Dejanom Đurovićem, predsjednikom Slobodne Crne Gore Vladislavom Dajkovićem i predsjednikom Prave Crne Gore Markom Milačićem mogu da najavim naš zajednički izlazak na predstojeće izbore”, rekao je Knežević.

On je naveo da ljudi iz njihove koalicije nikog nisu izdali, niti su bilo kome nešto dužni.

“Ja nijesam zadovoljan radom dosadašnje opštinske uprave, te samim tim smatram da akteri koji su doveli do današnje političke krize u budućnosti ne bi trebali da obnašaju važne funkcije u Andrijevici”, kazao je Knežević.

On je pozvao sve političke partije, građanske liste i pokrete, izuzev Demokratske partije socijalista (DPS) i satelita, na zajedničku listu koja bi osigurala pobjedu onih snaga koje su pobijedile DPS 30. avgusta.

Poslanik NSD-a Dejan Đurović istakao je da će ta koalicija predstavljati stožer buduće vlasti koja neće dozvoliti upravljanje prirodnim resursima, hidrocentralama i drugim prirodnim bogatstvima Andrijevice “sumnjivim licima povezanim sa vrhom bivšeg režima”.

“Spremni smo da pobijedimo i pozivam sve građane i građanke Andrijevice da nam se pridruže”, rekao je Đurović.

Potpredsjednik i poslanik DNP-a Milun Zogović zahvalio se članovima Koordinacionog odbora jer su, kako je rekao, svojim dosadašnjim aktivnostima doprinijeli da bez obzira na nepravdu iz 2020. godine DNP bude jedan od glavnih nosilaca koalicije koja će osvojiti najveći broj glasova na izborima 2 juna.

On je istakao potencirao spremnost koalicije za široko objedinjavanje kako bi pobjeda nad DPS-om bila još ubjedljivija.

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković kazao je da, ako ih je istorija ičemu naučila, jeste to da moraju da se drže zajedno ako misle da opstanu, a onda i pobijede.

“Ne mislim da srpski narod ima razloga da bude zadovoljan trenutnom političkom situacijom, imajući u vidu da ni jedan od naših nacionalnih intresa nije ostvaren”, rekao je Dajković.

On je dodao da će, kako su pobijedili 30. avgusta, tako pobijediti i 2. juna u Andrijevici.

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić zahvalio je DNP-u i poslanici Maji Vukićević koja je “hrabro istupila i digla glas protiv ulaska tkz.Kosova u Savjet Evrope”.

“Time je bez dileme odbranila volju istinske i slobodarske Crne Gore.” zaključio je Milačić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS