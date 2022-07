Đinping: Odnosi Kine i Crne Gore razvijaju se nesmetano i stabilno

Podgorica, (MINA) – Prijateljski i kooperativni odnosi između Kine i Crne Gore razvijaju se nesmetano i stabilno, što pokazuje produbljeno međusobno povjerenje u bilateralne političke veze i široka saradnja u različitim oblastima, kazao je kineski predsjednik Si Đinping.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Đinping je to naveo u čestitki predsjedniku države Milu Đukanoviću i crnogorskim građanima povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Gore.

„Posljednjih godina, prijateljski i kooperativni odnosi između Kine i Crne Gore razvijaju se nesmetano i stabilno, što pokazuje naše produbljeno međusobno povjerenje u bilateralne političke veze i široka saradnja u različitim oblastima, što je rezultiralo konkretnim benefitima za naše narode“, navodi se u čestitki Đinpinga.

On je istakao da pridaje veliki značaj razvoju odnosa Kine i Crne Gore i da je spreman da zajedno sa Đukanovićem radim na učvršćivanju tradicionalnog prijateljstva dvije države i novoj etapi bilateralnih odnosa.

„Želim vašoj zemlji mir i prosperitet, a vašem narodu zdravlje i sreću“, poručio je Đinping.

