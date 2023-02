DIK će provjeriti da li Mandić i Spajić imaju prebivalište i biračko pravo u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) zatražiće od Republičke izborne komisije Srbije informaciju da li jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić i predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić imaju biračko pravo i prebivalište u Srbiji.

To je agenciji MINA nezvanično potvrđeno iz DIK-a.

Mandić i Spajić ranije su najavili predsjedničku kandidaturu.

DIK je donio odluku se obrati kolegama iz Srbije i, kako su kazali, očekuju hitan odgovor.

Komisija je dužna da utvrdi da li osobe koje podnose kandidaturu za predsjednika države, ispunjavaju uslove za to.

Predsjednički izbori u Crnoj Gori biće održani 19. marta.

