DF traži hitnu smjenu načelnika Generalštaba VCG

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) zatražio je danas hitnu smjenu načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, nakon što su, kako su naveli iz tog političkog saveza, pripadnici Vojske spriječili državne organe da uklone spomen ploču u Morinju.

“Nakon što su pripadnici VCG spriječili državne organe da uklone takozvanu spomen ploču u Morinju, tražimo da se pod hitno smijeni načelnik generalštaba VCG i šef obavještajne službe, i da budu procesuirani za ovaj težak incident”, kazao je poslanik DF-a Jovan Vučurović.

Prema njegovim riječima, neophodno je utvrditi ko je još naredio da vojska sprečava državne organe da sprovode zakon.

Vučurović je kazao da se taj čin jasno može okarakterisati kao pobuna vojske i da postoje svi razlozi za smjenu načelnika Generalštaba i šefa vojne obavještajne službe.

“Postavljanje “Spomen ploče” bio je sramni čin bivših ministara (Raška) Konjevića i (Ranka) Krivokapića kojim su krivicu za rat devedesetih pokušali da prebace na svoj narod i državu”, rekao je Vučurović.

On je kazao da je spomen ploču trebalo postaviti u Lori gdje su, kako je naveo, na zvjerski način poubijani građani Crne Gore.

“Kako niko nije ubijen u Morinju, već se falsifikovanjem podataka u samom tekstu vrijeđa Crna Gora, sa tablom treba postupiti u skladu sa zakonom”, zaključio je Vučurović u saopštenju.

