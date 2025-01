Demokrate: Nećemo prihvatiti da nas neko etiketira kao ubice

Podgorica, (MINA) – Demokrate neće prihvatiti da ih neko etiketira kao ubice, poručili su iz te stranke.

Iz Demokratske Crne Gore kazali da su nikada, na bilo kom mjestu, nijesu saopštile da su svi okupljeni ljudi „bemaksovci, kavčani ili pristalice Demokratske partije socijalista (DPS)“.

Kako su naveli, to je neodgovorni pokušaj da se Demokratama pripiše ono što nijesu kazale.

„Ali Demokrate i sve druge partije u demokratskom društvu, imaju pravo da građanima Crne Gore kažu šta se iza brda valja i krije, jer sigurno nećemo prihvatiti da nas neko etiketira kao ubice, a da taj neko kliče Milu Đukanoviću“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Demokrate neće prihvatiti optužbu da su ljudi koji u svom životu“ nemaju ni prekršajnu prijavu ubice, a da su Zoran Lazović, Ljubo Milović, Petar Lazović, Milo Đukanović, Duško Marković, Veselin Veljović, Radoje Zvicer, pošteni građani Crne Gore“.

Demokrate su pitale sve koji ovih dana govore da ta stranka politizuje proteste, gdje su bili da zatraže ostavke tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, koordinatora svih službi bezbjednosti i tadašnjeg potpredsjednika Vlade ili tadašnjeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina, zbog masakra u Medovini.

„Nijeste ih tražili jer je to bila Vlada koju je birao i podržavao DPS. I sada tražite ostavke samo zato što je došlo do promjena u Upravi policije, zbog najavljenih otkaza, zbog bezbjednosnih provjera, jer su se prepali pravde“, navele su Demokrate.

Iz te stranke su istakli da među demostrantima ima „poštenog svijeta“ i da imaju pravo da traže šta god misle da treba.

„Samo i mi imamo pravo da one koji daju izjave i predstavljaju se kao građanski aktivisti koji govore u ime demostranata i stvarnih organizatora razotkrijemo, jer oni nijesu nikakvi građanski aktivisti, nego politički aktivna lica i kao takvi predstavljaju političku opoziciju“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da njihov cilj nije pravda za ubistva i tragične događaje na Cetinju, već urušavanje sektora bezbjednosti, zaustavljanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, povratak na vlast onih koji su državu doveli do stanja u kojem brat mrzi brata zbog vjerske, nacionalne ili političke pripadnosti.

Iz Demokrata su naveli da imaju pravo da kažemo da su na protestima pozivali na pretresanje crkava i manastira i časne ljude nazivali ubicama.

Oni su naveli da je Đukanović bio prvi koji je pozvao na smjenu potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danilo Šaranovića.

„Imamo pravo da kažemo da su među demostrantima bili najbliži saradnici bjegunaca koje SDT tereti za najteža monstruozna djela, kao i rukovodioci određenih ugostiteljskih objekata koji su kriminalne jazbine narko kartela“, kazale su Demokrate.

Oni su kazali da je prvim protestom ispred Vlade Crne Gore rukovodio Mićo Vlahović, a da je na prosteste u Podgorici pozvao predsjednik Kluba odbornika DPS-a u Podgorici Andrija Klikovac, „partijski admiral“ Dragan Samaržić, ali i, advokat Zorana Lazovića i drugih optuženih od SDT-a, Zoran Pipreović.

„Imamo pravo da razobličimo i navodno nezavisne profesore koji podržavaju proteste, jer među njima su bivši ministar Srđan Darmanović, odbornica DPS u SO Nikšić, Jasmina Nikčević, članovi Glavnog odbora DPS-a, poput prof. dr Marka Nišavića i Dragutina Papovića“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je među nezavisnim profesorima i bivša predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer, koja je saslušavana u SDT-u zbog sumnje da je navodno zloupotrijebila službeni položaj i „koja je zajedno sa DPS-om uništavala pravosudni sistem“.

Demokrate su naveli da imaju pravo da pozovu građane da pogledaju imena i prezimena profesora koji prozivaju na proteste i sami će vidjeti da je ogromna većina, kako su rekli, deklarisana esktremna opozicija, a među njima i preko 30 profesora sa „Milovog privatnog Univerziteta“.

„Ako Maja Gardašević, Marko Nišavić, Mićo Vlahović, Andrija Klikovac, Andan Čirgić, Srđan Darmanović, Dragutin Papović, Jasmina Nikčević, partijski admiral Dragan Samardžić, Zoran Pipreović, advokat Zorana Lazovića, i brojni drugi koji se kriju iza maske nezavisnih podržavaoca i organizatora protesta, traže krivca, treba da znaju da su više puta skandirali njegovo ime i davali mu javnu podršku nakon i tokom izbornih procesa“, kaže se u saopštenju.

Zaključuje se da su to činjenice koje niko ne može demantovati.

