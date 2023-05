Đeljošaj izabran za predsjednika Albanske alternative

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Albanske alternative Nik Đeljošaj danas je jednoglasno ponovo izabran na tu funkciju, saopšteno je iz te partije.

Kako je saopšteno iz Albanske altenative, danas je u Tuzima održana četvrta Skupština te stranke, koja je najveća politička partija albanskog naroda u Crnoj Gori.

Navodi se da je tokom radnog dijela Skupština usvojila Statut i Politički program Albanske alternative, izabran je predsjednik partije, Glavni odbor, kao i Statutarna komisija i Nadzorni odbor.

„Za predsjednika partije, Skupština je jednoglasno izabrala Nika Đeljošaja“, navodi se u saopštenju.

Iz Albanske alternative su istakli da je današnja Skupština najveća i najbolje organizovana ikad od jedne albanske političke partije u Crnoj Gori.

„Novi statut stranke sačinjen je po evropskim standardima i preporukama, u skladu sa ciljevima stranke da uskoro bude dio velikih evropskih političkih porodica“, rekli su iz Albanske altenative.

Iz te stranke su kazali da je usvojen i novi politički program koji će biti kamen temeljac budućeg političkog djelovanja.

Skupština je izabrala i novi Glavni odbor koji je, kako su naveli, sastavljen od stručnjaka iz raznih oblasti, dokazanih i afirmisanih intelektualaca, ljekara, doktora nauka, ekonomista, pravnika, politikologa, inženjera, profesora, mladih i iskusnih, iz svih krajeva u kojima žive Albanci.

Iz Albanske alternative su kazali da je svečanom dijelu Skupštine prisustvovao veliki broj gostiju iz zemlje i okruženja, premijer, predstavnici političkih partija.

„Skupštinu AA su pozdravili i predstavnici albanskih političkih partija i institucija iz Republike Albanije, Kosova i Sjeverne Makedonije“, dodaje se u saopštenju.

