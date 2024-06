Đeljošaj: Crna Gora spremna za finalnu fazu pristupanja EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ostvarila značajan napredak i spremna je za finalnu fazu pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručio je lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj.

On je, povodom dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR), kazao da je to za građane Crne Gore sjajna vijest i nada koju je ostvarila 44. Vlada Crne Gore.

“Sjajan osjećaj biti dio tima koji je uspio od naše države, bez EU perspektive, za samo osam mjeseci pretvoriti u državu spremnu za finalnu fazu”, naveo je Đeljošaj u saopštenju.

Kako je kazao, odluka da budu dio 44. Vlade, bila mu je politički i lično teška, ali danas se osjeća jako ponosno i ostvareno.

“Zbog toga je i Albanski Forum lider i predvodnik Albanaca u Crnoj Gori”, poručio je Đeljošaj.

