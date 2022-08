Danilović: Prirodno da UCG glasa za smjenu Vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Ujedinjene Crne Gore (UCG) će 18. avgusta donijeti odluku o tome kako će se, dan kasnije u Skupštini, izjasniti o predlogu za razrješenje 43. Vlade, najavio je predsjednik te stranke Goran Danilović.

Danilović je, u emisiji Intervju na Televiziji Crne Gore, rekao da je potpuno prirodno da UCG glasa za smjenu aktuelne Vlade.

“Ali imam samo jedno pitanje za svoje kolege – zašto ste vi još uvijek nemušti i uzdržani? Je li ovo bila naša Vlada, samo mi recite, pa da promijenim stav”, dodao je Danilović.

Kako prenosi portal RTCG, on je ocijenio da Vlada ne treba da padne zbog onoga što je uradila, već zbog onoga što nije uradila.

Prema riječima Danilovića, Demokratski front (DF) još nije dobio odgovor na ponudu o resetovanju odnosa.

“Ali smo dobili možda prećutan odgovor da neće biti sastanka među onima koji su ovu priču počeli krajem avgusta 2020. To meni govori da naš stav nije važan. Ako je tako, nemamo za čime da žalimo”, poručio je Danilović.

On je rekao da su izbori bili rješenje onog trenutka kada je 42. Vlada izgubila većinu u Skupštini.

“UCG je spremna 90 odsto u ovom trenutku da izađe na izbore. Ne prihvatam da izbori neće riješti ništa – hoće, posložiće se političke kocke i vidjećemo kako su građani reagovali”, naveo je Danilović.

On je podsjetio da je UCG predložila da se Skupštini skrati mandat.

“Ovu vrlo neugodnu poziciju i prestrojavanje je omogućio parlament. Vlada samu sebe ne bira, nije kriva Vlada, kriv je parlament”, ocijenio je Danilović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS