Danilović: Đukanović će izgubiti u drugom krugu izbora

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović izgubiće u drugom krugu predsjedničkih izbora, ocijenio je predsjednički kandidat Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović.

Danilović je, u uključenju iz štaba UCG, zahvalio ljudima koji su glasali za njega i kazao da su on i ta partija platili skupu cijenu političke dosljednosti.

„Ne žalim zbog toga. Potpisujem sve što narod učini“, rekao je Danilović.

Prema njegovim riječima, ljudi su glasali iz straha i željeli su da budu sigurni da će Đukanović biti pobijeđen u drugom krugu.

Danilović je čestitao predsjedničkom kandidatu Pokreta Evropa sad Jakovu Milatoviću koji, kako je kazao, očigledno ulazi u drugi krug izbora.

„Sasvim sam siguran da znaju ljudi da je dio naših glasova otišao i njemu, da bi se osigurao prolazak u drugi krug“, kazao je Danilović.

On je građanima i simpatizerima UCG poručio da će odluke za budućnost donijeti onako kako su i dosadašnje, na stranačkim organima.

„Ponavljam, ako smo kažnjeni iz straha, opet se radujem tome jer će Đukanović izgubiti u drugom krugu izbora. Neka to bude naš doprinos jednoj velikoj pobjedi koja će uslijediti“, rekao je Danilović.

